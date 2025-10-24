Участники СВО и их семьи посетили международную алюминиевую компанию в Подмосковье

Участники специальной военной операции и их семьи познакомились с «Международной Алюминиевой компанией», расположенной в Павлово-Посадском городском округе. Экскурсия прошла в рамках программы «Промышленный туризм», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В ходе мероприятия гостям предприятия рассказали об его истории и показали само производство. Кроме того, сотрудники компании рассказали о возможностях трудоустройства и карьерных перспективах.

Участниками проекта уже стали «Метровагонмаш», «Газдевайс», АК «Рубин», индустриальный парк «Есипово» и другие компании. Напомним, первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.