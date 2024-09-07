Участники СВО голосуют на муниципальных выборах в Подмосковье

Военнослужащие пришли на избирательные участки в разных городских округах Московской области, чтобы проголосовать на выборах в органы местного самоуправления, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

В Волоколамском городском округе боец с позывным «Малыш» не мог остаться в стороне от такого важного события. Как говорит военный, служба Отечеству включает не только защиту Родины на поле боя, но и активное участие в развитии своего округа.



«В моей семье все родственники всегда ходили на выборы. Родители приучили к тому, что голосовать — важно. Теперь это и моя традиция. И пока я нахожусь дома, считаю своим долгом сделать выбор среди кандидатов в депутаты Совета», — сказал «Малыш».

В Жуковском участник СВО Денис Козлов проголосовал на выборах в Совет депутатов, подчеркнув важность этого события для будущего города. Военнослужащий отдал свой голос на избирательном участке № 3752, расположенном в Жуковском авиационном техникуме им. В. А. Казакова. По его словам, участие в выборах имеет огромное значение для формирования будущего Жуковского.

«Проявлять гражданскую позицию — это наш долг перед городом и страной. Сегодня я увидел, что выборы организованы на высшем уровне, и каждый имеет возможность без проблем сделать свой выбор. Ваш голос имеет значение, и важно, чтобы каждый из нас принимал участие в формировании будущего нашего города», — отметил Денис Козлов после голосования.

Военнослужащий из Раменского Денис Колчин исполнил гражданский долг, не покидая рабочего места. Он выразил свою позицию, воспользовавшись возможностью дистанционного голосования.

В сентябре 2022 года Денис Колчин отправился в зону проведения специальной военной операции, чтобы защищать Родину. Он получил ранения, спасая раненых бойцов соседнего подразделения. Вернувшись в московский госпиталь, Денис прошел лечение, но по состоянию здоровья не смог продолжить службу. Сейчас военнослужащий занимается патриотической работой со школьниками, делится с ними своим опытом. Также мужчина является участником патриотического социально-значимого проекта Дмитрия Дунаева «СВОи песни».

«Есть люди, которые пытаются найти оправдание своему бездействию: нехватка времени, забывчивость, усталость. Для меня каждое дело — дело чести. Если не я, то никто. Как истинный патриот своей страны, я с огромным удовольствием и энтузиазмом участвую в жизни Отечества», –сказал Денис Колчин.

Станислав Г. — ветеран боевых действий из Воскресенска принял участие в голосовании. По его словам, каждый должен осуществить свой гражданский долг.

«Голосовать необходимо, ведь от этого зависит наше будущее, будущее наших детей. Главное качество, которым должны обладать депутаты — честность. Уверен, что в Совете будут достойные люди, которые будут отстаивать интересы жителей и работать на благо нашего города», –подчеркнул Станислав.

В Ленинском городском округе участник специальной военной операции Дмитрий Белитский подчеркнул, что участие в выборах — это возможность для каждого жителя округа повлиять на решения, которые будут приниматься на уровне местного самоуправления.

«Голосование идет в спокойной обстановке, и видно, что организация на высоком уровне. Как участник СВО, я считаю важным не только защищать нашу страну, но и участвовать в жизни родного округа, вносить свой вклад в его развитие. Сегодня, когда мы сталкиваемся с разными вызовами, важно, чтобы каждый проявил свою гражданскую позицию. Уверен, что каждый голос сегодня важен и может повлиять на наше общее будущее», — поделился участник специальной военной операции Дмитрий Белитский.

В Подмосковье 6, 7 и 8 сентября проходят основные муниципальные выборы в Советы депутатов на территории 25 городских округов. Кроме этого, дополнительные выборы проходят в 3 городских округах: Наро-Фоминск, Подольск, Пушкинский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.