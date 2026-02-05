Участники проекта «Капитаны образования» начали стажировку в школах Подмосковья

3 февраля в Московской области начался ключевой этап проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья» — стажировка будущих управленцев в ведущих образовательных организациях региона.

В течение двух недель участники программы посетят четыре передовые школы, где познакомятся с современными образовательными практиками и методами работы. Они смогут наблюдать за деятельностью эффективных педагогических и управленческих команд, изучить инновационные подходы к обучению и организации учебного процесса, а также получить ответы на актуальные вопросы и найти идеи для собственных проектов.

Программа стажировки включает формат «Один день с руководителем», который позволяет участникам работать вместе с наставниками, погружаясь в оперативную деятельность и стратегическое планирование.

В министерстве образования Московской области подчеркнули, что проект направлен на формирование сильной команды будущих руководителей образовательных организаций и создание условий для их профессионального роста и карьерного развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.