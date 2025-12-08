Участники клуба «Добрый четверг» провели мастер-классы в Домодедово 4 декабря

В Домодедово 4 декабря во Дворце культуры и спорта «Мир» прошла встреча инклюзивного клуба «Добрый четверг», где участники сами провели мастер-классы и поделились своими увлечениями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во Дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедово 4 декабря состоялась встреча инклюзивного клуба «Добрый четверг», приуроченная к Международному дню инвалидов. В этот раз формат мероприятия изменили: участники клуба выступили в роли ведущих мастер-классов и представили свои хобби.

Гости попробовали себя в алмазной мозаике, сценической речи, видеомонтаже и создании открыток. Председатель клуба Вера Бекасова провела творческий мастер-класс по изготовлению открыток с индивидуальными историями.

Александр Жильцов рассказал о реставрации и модернизации катушечных магнитофонов и показал, как можно восстановить старую технику. Театральный коллектив «Волшебная шкатулка» представил отрывок спектакля, а инструктор адаптивной физкультуры Елена Галкина провела занятие по простым упражнениям для улучшения самочувствия.

Встреча стала дебютом педагогического мастерства для участников клуба. В атмосфере творчества и поддержки каждый смог раскрыть свои возможности и пообщаться с единомышленниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.