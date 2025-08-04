Участники «Капитана образования» защитили переход школ в эффективный режим работы

В понедельник в министерстве образования Московской области прошла защита проектов в рамках проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Участники представили программы перевода школ муниципального округа Шаховская в эффективный режим работы, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Защита проектов стала ключевым этапом для кандидатов: ее успешное прохождение позволяет перейти к аттестации на должность руководителя образовательного учреждения. Лучшие участники войдут в кадровый резерв и смогут претендовать на позиции директоров школ Подмосковья.

«Этот проект имеет для нас особое значение, поскольку он является пилотным для министерства образования Московской области. Мы видим достойные результаты: все 45 участников, вошедших в программу, продолжают работу. Для нас это подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении, реализуя главную задачу — повышение качества образования в Подмосковье», — отметила министр образования региона Ингрид Пильдес.

Проект объединил педагогов и управленцев из разных городских округов. С апреля 2025 года участники проекта проходили специализированную программу повышения квалификации. Она включала мастер-классы и тренинги, тестирования и деловые игры, а также стажировки в школах под руководством лучших директоров региона.

Несмотря на напряженный график окончания учебного года и проведение государственной аттестации, участники провели масштабную аналитическую работу. В течение последних двух месяцев они изучали состояние семи учреждений Шаховского муниципального округа: Ивашковской, Дорской, Серединской, Раменской, Белоколпской школ, Шаховской школы № 1 и Шаховской гимназии.

На основе собранных данных педагоги разработали программы перехода в эффективный режим работы, которые представили руководству муниципальных органов образования и управленческим командам школ.

Особое внимание уделялось работе с образовательными учреждениями, показывающими низкие результаты. Это позволило участникам развить управленческие навыки и глубже понять механизмы повышения качества образования.

Программа перехода школ в эффективный режим является важным рабочим инструментом для директоров школ. Она направлена на профессиональный рост педагогов, повышение качества преподавания и, как следствие, улучшение образовательных результатов учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.