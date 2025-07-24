Участники «Активного долголетия» из Подольска побывали на водной экскурсии в Москве

Порядка 70 участников клуба «Активное долголетие» из Подольска приняли участие в прогулке на теплоходе в Москве. Экскурсия началась от причала в Коломенском, затем все вышли в «Зарядье», прошлись от Красной площади до сада Эрмитаж, любуясь достопримечательностями, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

В общей сложности каждый прошел не менее 17 000 шагов.

«Занятия спортом позволяют держать себя в форме, улучшают физическое состояние. Каждое лето наш тренер Владимир Васильев устраивает для нас такой своеобразный поход. Многие берут с собой внуков», — сказала участница клуба «Активное долголетие» Наталья Спорыхина.

Ранее подольских долголетов научили основам финансовой безопасности. Представители кредитной организации провели лекцию и рассказали, как ориентироваться в цифровом мире, избегать цифровое мошенничество, что такое кешбэк и как его получать, познакомили с платежными услугами.

Записаться в клуб «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Клуб «Активное долголетие» в Подольске находится на улице Клемента Готвальда, 4, в МУ СК «Труд».

Подробнее на сайте или по телефонам: 8 (4967) 54-28-35, 8 (964) 724-12-65; 8 (4967) 54-93-29.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

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