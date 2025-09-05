Участниками «Активного долголетия» стали свыше 500 тыс жителей Подмосковья

В Дмитровском округе прошел форум «Активное долголетие в Подмосковье». В нем приняли участие свыше 300 участников клуба «Активное долголетие». Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Гости форума поучаствовали в различных мастер-классах: скандинавской ходьбе, йоге, танцах и многом другом.

«Каждый год мы подводим итоги развития этого проекта в Подмосковье, и они очень впечатляющие. За шесть лет количество участников выросло с 50 тыс. до более чем 500 тыс. рублей — то есть более чем в 10 раз. Наши долголеты занимаются и прыжками с парашютом, и катанием на сапбордах, и керлингом в зимний период. И, конечно же, такими массовыми видами спорта, как скандинавская ходьба, йога и другие. Московская областная Дума благодаря поддержке со стороны председателя Игоря Брынцалова каждый год укрепляет материальную базу проекта. И эту практику мы намерены продолжать», — сказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Участница «Активного долголетия» из Фрязино Надежда Журавлева рассказала, что участвует в проекте с 2019 года.

«Мне очень нравится спортивное направление. Я с удовольствием хожу на скандинавскую ходьбу, различные гимнастики. А больше всего нравится общение, потому что мы становимся очень дружными», — поделилась Надежда Журавлева.

Татьяна Колупаева из Лыткарино занимается в «Активном долголетии» около года.

«Очень много друзей хороших появилось, общение. Дома одни сидели, а там много всего. И песни поем, и стихи рассказываем, и разные сценки разыгрываем, у нас очень интересно. Я с удовольствием хожу, даже жду. Хожу вместе с мужем», — рассказала она.

Проект «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье уже 6 лет, и за это время он собрал 500 тыс. участников. При этом порядка 30 тыс. из них — старше 85 лет.

На сегодняшний день открыты 68 клубов «Активного долголетия». Также в проекте задействованы свыше тысячи учреждений культуры и свыше 300 учреждений спорта, а также социальные центры. В проекте работают 4 800 инструкторов.

Уже свыше 3 лет реализуется проактивное назначение. Ранее нужно было подавать заявление, чтобы вступить в проект — сейчас это не нужно. Как только женщине исполняется 55, мужчине — 60, приходит уведомление на портал госуслуг, что можно стать участником проекта.

На портале представлены различные активности, можно с ними ознакомиться, посмотреть расписание, содержание занятия. Есть раздел экскурсий, в которых подробно расписаны маршруты, а также раздел «Долголетие онлайн».

Для участников предусмотрена 31 активность — компьютерная грамотность, иностранные языки, музыка, танцы, йога и многое другое. Долголеты также регулярно посещают экскурсии.

Узнать всю подробную информацию можно на портале проекта.

Стать участником проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.