Участникам СВО могут списать долги до 10 млн рублей

Участникам специальной военной операции планируют списать задолженности по кредитам в размере до 10 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Газета.Ru .

Власти усовершенствовали программу по списанию кредитов для военнослужащих, и соответствующие поправки уже внесены на рассмотрение в Госдуму.

Если изменения будут одобрены, данная инициатива будет касаться военнослужащих, подписавших контракт не ранее 1 декабря 2024 года, и кредитов, оформленных до этой даты. Списание также будет доступно для их супругов.

Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года Центральный банк России уберет ограничение полной стоимости кредитов, предоставляемых по кредитным картам.