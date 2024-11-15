ЦБ отменяет ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам с 1 января

Банк России не будет ограничивать для банков полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам. Соответствующее решение было принято на совете директоров регулятора, сообщает «Интерфакс» .

Центробанк принял решение в связи с тем, что некоторые крупные банки некорректно рассчитывали полную стоимость кредита по своим картам. При этом на данные кредитные организации приходится основной объем выдач в стране.

В результате среднерыночное значение ПСК за III квартал текущего года оказалось ниже, чем ожидалось. Это значение используется для определения максимального уровня ПСК на I квартал 2025 года.

В регуляторе отметили, что данное ограничение могло бы привести к сокращению доступности карт для россиян.

ЦБ обратил внимание банков на недопустимость подобных действий и потребовал от них в кратчайшие сроки исправить нарушения и перейти на правильный метод расчета ПСК.

Ранее Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у ООО «Банк корпоративного финансирования» (ООО «Банк БКФ»).