ЦБ отозвал лицензию у Банка БКФ

Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у ООО «Банк корпоративного финансирования» (ООО «Банк БКФ»), сообщается на сайте регулятора.

Кредитная организация была на 230-м месте в банковой системе России.

Лицензию отозвали, так как Банк БКФ нарушал законы, которые регулируют банковскую деятельность, нормативные акты Центробанка. Регулятор в течение года неоднократно применял меры к Банку БКФ, 2 раза вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков.

Кроме того, Банк БКФ нарушал законы в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, и противодействия финансирования терроризма.

ЦБ утверждает, что в течение долгого времени у финансовой организации было низкое качество активов, хроническая убыточность и неэффективная бизнес-модель. Регулярно нарушались ограничения на отдельные операции. Банк также использовался для проведения сомнительных операций, которые в первую очередь были направлены на вывод средств за границу.

Была также аннулирована лицензия Банка БКФ на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

В кредитную организацию назначена временная администрация, ее функции выполняет ГК «АСВ». Банк БКФ — участник системы страхования вкладов, поэтому депозиты вернут вкладчикам — в размере полного остатка средств, но не свыше 1,4 млн рублей на одного вкладчика с учетом начисленных процентов по вкладам.