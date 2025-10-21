Участникам СВО и их детям не разрешили получать бесплатное образование

Госдума отклонила законопроект, предлагавший предоставить участникам специальной военной операции, их супругам и детям право на бесплатное обучение в российских вузах. Документ предлагал разрешить высшим учебным заведениям не брать плату с детей участников СВО, которые учатся на платной основе, сообщает РИА Новости .

Кроме того, инициатива предлагала распространить аналогичное право на бесплатное получение высшего образования и на супругов участников СВО.

Законопроект предложили в 2024 году. Авторы предложения — глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, руководитель думского комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и другие законодатели.

Между тем любой участник СВО может принять участие в программе «Герои Подмосковья», направленной в том числе на развитие управленческих навыков у армейцев.

