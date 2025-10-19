Участниками программы «Герои Подмосковья» могут стать бойцы СВО со всей страны

В Московской области реализуется программа «Герои Подмосковья», которая направлена в том числе на развитие управленческих навыков у бойцов специальной военной операции (СВО). Уникальность программы в том, что ее участниками могут стать не только жители Подмосковья, но и граждане из других российских регионов.

Бойцы СВО, вернувшиеся в домой, строят разные планы на будущее: кто-то намерен продолжить карьеру на прежнем месте работы, а кто-то видит себя в роли предпринимателя или общественного деятеля. Чтобы помочь военным социализироваться, в Московской области заработала программа «Герои Подмосковья». Ее специально разработали для оказания поддержки ветеранам СВО в осуществлении их планов.

Основная цель данной инициативы по формированию кадрового резерва — создание команды профессиональных и компетентных руководителей из числа участников СВО, которые в перспективе смогут претендовать на позиции в государственных органах Московской области, структурах местного самоуправления, а также в коммерческих организациях.

Курс переквалификации организован в смешанном очно-заочном формате и предоставляется бесплатно. Обучение рассчитано на один год, а состоит оно из четырех этапов. В промежутках между ними участники проходят стажировки в государственных и муниципальных учреждениях под руководством опытных кураторов.

Для участия в программе необходимо пройти регистрацию на официальном сайте, заполнить анкету и предоставить сочинение, дождаться приглашения на оценочные мероприятия и ознакомиться с итогами конкурсного отбора.

Участниками программы «Герои Подмосковья» могут стать жители любых российских субъектов, являющиеся действующими или бывшими бойцами СВО, у которых есть высшее образование.

Как ранее заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, данная образовательная программа станет хорошим подспорьем для бойцов спецоперации, даст необходимые знания и компетенции.

«Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции. Сегодня в ключевых отраслях экономики Подмосковья, государственном и муниципальном управлении, предпринимательстве надежные и целеустремленные профессионалы востребованы как никогда. Характера и лидерских качеств нашим героям точно не занимать, а во всем остальном мы обязательно поможем. Желаю новых побед и — только вперед», — сказал глава региона.

