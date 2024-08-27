Участникам СВО будут выдавать бесплатные земельные участки в Крыму

Гражданам России, заключившим контракт о прохождении службы в ВС РФ в зоне проведения спецоперации, будут выдавать земельные участки в Крыму, сообщает ТАСС .

На сайте правительства региона отмечено, что землю участники СВО могут получить вне зависимости от места регистрации. Участки будут выдавать бесплатно.

Подписание контракта должно осуществляться на территории полуострова.

До этого, согласно региональному законодательству, на участки могли рассчитывать только жители Крыма, подписавшие контракты на службу в зоне СВО.

Ранее стало известно, что подписавшим контракт военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, выплатят по 400 тыс. рублей. Их получат те, кто подписал контракт с 1 августа по 31 декабря текущего года.