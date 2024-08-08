Подписавшим контракт военнослужащим, участвующим в СВО, выплатят 400 тыс рублей

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Военнослужащие, подписавшие с 1 августа по 31 декабря текущего года контракт для участия в СВО на Украине, получат единовременную выплату в 400 тыс. рублей, сообщает РБК .

Соответствующее постановление о выплате участникам СВО, которые впервые заключают свой контракт, было утверждено правительством РФ.

Чтобы получить выплату, контрактнику необходимо написать рапорт на имя командира воинской части. Тот в течение трех рабочих дней должен будет выпустить приказ.

Если военнослужащий уволиться раньше положенного срока, то он обязан будет вернуть выплату. Сумма будет исчисляться пропорционально времени, оставшемуся до окончания контракта.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил единовременную выплату участникам спецоперации, которые заключили контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Подписанный указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.