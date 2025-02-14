Участник СВО, депутат Сергиево-Посадского округа Евдокимов пообщался с молодежью

Депутат совета Сергиево-Посадского округа и действующий участник специальной военной операции Иван Евдокимов рассказал о буднях на передовой студентам в досуговом центре «Под крышей» в парке «Скитские пруды». Открытый диалог с народным избранником организовали активисты «Молодой гвардии «Единой России», сообщает пресс-служба администрации округа.

Иван Евдокимов рассказал ребятам и о своем жизненном пути. В мирной жизни он был учителем физкультуры в небольшой сельской школе в деревне Шабурново Сергиево-Посадского округа. После начала специальной военной операции он поступил на службу в армию, был ранен, а сейчас находится в отпуске. А в депутаты пошел для того, чтобы помогать развивать молодежное направление и спорт.

Разговор с ребятами получился открытым. Иван Евдокимов постарался говорить о важных вещах максимально неформально, делился смешными случаями, произошедшими во время службы.

На встрече от студентов поступало очень много вопросов, которые касались и темы срочной службы в армии, и о развитии в округе спорта и о планах депутата на будущее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.