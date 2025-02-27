Учащихся Подмосковья приглашают поучаствовать в олимпиаде «Великая Победа»

Стартовала Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа». Это международное интеллектуальное соревнование, направленное на углубление знаний молодого поколения о событиях и героях Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Олимпиада призвана воспитать у подрастающего поколения чувство патриотизма и осознание своей причастности к героическому прошлому нашей страны.

Принять участие в олимпиаде могут учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет. Участники будут проходить онлайн-тестирование и выполнять специальные задания, которые разделены по уровням сложности и включают вопросы на эрудицию и глубокое знание истории.

Кроме того, желающие могут проявить свои творческие способности в отдельном конкурсе, который включает две номинации: «Рисунок Победы» и «Юный полководец».

Олимпиада пройдет в несколько этапов. Первый этап проходит с 27 февраля по 21 марта. Второй этап запланирован с 24 марта по 11 апреля. Очный финал состоится 6 мая в Москве, в Музее Победы на Поклонной горе.

Победители конкурса получат приглашение на Парад Победы на Красной площади 9 мая 2025 года. Все финалисты и победители также будут отмечены памятными подарками и призами от партнеров.

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте олимпиады.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.