Учащиеся Подмосковья завоевали медали на чемпионате высоких технологий

Сборная Московской области показала хорошие результаты на заключительном этапе чемпионата высоких технологий, который прошел в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября. Школьники и студенты колледжей завоевали пять медалей, три из которых золотые. Абсолютным победителем стал Илья Канин, студент физико-технического колледжа — он принес сборной три золотых медали в основном, международном и индустриальном зачетах. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«Чемпионатное движение — это отличная возможность для наших ребят развивать навыки, которые востребованы на современном рынке труда. Оно помогает не только повысить профессиональный уровень, но и почувствовать уверенность в своих силах. Уже третий год подряд сборная Подмосковья показывает высокий результат. Такой успех — итог обновления лабораторий и мастерских в колледжах, усиленной подготовки со стороны преподавателей, а также значительного количества практических занятий в программе обучения», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Финал чемпионата проходил на базе Инновационного научно-технического центра «Интеллектуальная электроника — Валдай». Участниками стали более 15 тысяч человек из 76 регионов России и 26 дружественных стран. Конкурсанты соревновались по 15 компетенциям, в числе которых противодействие БАС, кибериммунная автономность и фармацевтические решения.

В сборную Московской области вошли пять студентов из четырех образовательных организаций — Григорий Ермаков и Илья Канин из Физико-технического колледжа, Вадим Забродин из Ступинского техникума им. Туманова, Александр Бочаров из МЦК — Техникума им. Королева и Алексей Белоусов из Сергиево-Посадского колледжа. В категории юниоров выступили двое школьников из Физтех-Лицея им. Капицы — Матвей Летуновский и Никита Комков, оба завоевали серебро. Состязались участники из Подмосковья по семи компетенциям: интеллектуальные системы агропроизводства, кибериммунная автономность, ручная лазерная сварка, сервисный инженер промышленного оборудования в индустрии, специалист по коллаборативной промышленной робототехнике с применением искусственного интеллекта.

«Выражаю огромное уважение всем участникам Чемпионата! Конкуренция была честной и по-настоящему здоровой, а уровень борьбы — невероятно высоким. Каждый из призеров показал отличные результаты. Эта победа — заслуга не только моя, а всей нашей команды. Выражаю безмерную благодарность экспертам, организаторам и всем, кто поддерживал и помогал пройти весь этот путь до победы. Это еще не конец, а только начало, отправная точка, из которой мы будем двигаться дальше и достигать новых высот! » — поделился Илья Канин, золотой медалист чемпионата, студент физико-технического колледжа.

Перед чемпионатом каждый из конкурсантов проходил усиленную подготовку. Участники не просто тренировались решать типовые задачи, но и учились быстро адаптироваться и находить необычные решения в условиях жестких временных рамок. Например, для компетенции «Киберимунная автономность» требовалось не просто написать код, а спроектировать программный модуль для умной городской инфраструктуры, который будет обладать иммунитетом к кибератакам. А участие в компетенции по инженирингу промышленного оборудования предполагало тренировки по 3D-сканированию деталей и анализ неисправностей в механике и электрике.

«Участие в Чемпионате — это настоящий вызов, это взгляд в завтрашний день IT. Наша подготовка — это не механическое заучивание алгоритмов. Это был творческий и очень напряженный процесс, в ходе которого мы учились думать иначе, строить системы, которым можно доверять на 100%. Я видел, как от занятия к занятию рос профессионализм, как загорались глаза при решении очередной, казалось бы, невыполнимой задачи», — рассказал о ходе подготовки Павел Сарычев, эксперт-наставник по компетенции «Кибериммунная автономность» из Ступинского техникума.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству сформировано в 2023 году Министерством просвещения Российской Федерации и включает в себя два ключевых мероприятия «Всероссийский чемпионат по профессиональному мастерству „Профессионалы“ и „Чемпионат высоких технологий“.

