Учащиеся Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе

Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Знание.Лектор», который направлен на популяризацию просветительской деятельности и развитие навыков публичных выступлений. Конкурс организован Российским обществом «Знание». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Заявки принимаются до 30 июня, а для школьников — до 3 июня, на сайте проекта.

Основной отбор начнется с обучающего курса по публичным выступлениям. До 5 июля выпускники курса должны загрузить видеовизитку и рекомендательное письмо от государственных органов, общественных объединений, образовательных учреждений, научного сообщества или бизнеса.

С августа по ноябрь пройдет региональный этап, где участникам предстоит организовать собственные лекции при поддержке филиалов общества «Знание». На выбор предлагается 14 тематических лекций, одна из которых — «Семейные ценности» — приурочена к Году семьи в России.

Решение о допуске в финал примет экспертный совет, а сами участники выступят перед ним онлайн с ноября по декабрь. Отбор в номинации «Школьники» завершится уже в июле: участников ждет обучение публичным выступлениям, подготовка презентационных материалов и собеседование с экспертами.

175 финалистов отправятся в профильную смену «Знание.Лектор» в МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября. Участники «Знание.Лектор-2024» получат возможность попасть в региональные команды лекторов общества «Знание» и регулярно выступать на местных просветительских мероприятиях.

50 победителям основного отбора предоставят по 250 тыс. рублей на продвижение своего просветительского контента, а также возможны партнерские призы за выполнение дополнительных заданий от сервиса «Другое Дело».

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