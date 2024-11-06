Учащиеся гимназии во Фрязине посетили НПК «Исток»

Недавно группа старшеклассников из МБОО «Гимназия» совершила экскурсию на градообразующее предприятие Фрязина — научно-производственный комплекс «Исток». Это предприятие давно зарекомендовало себя как важный игрок на рынке высоких технологий и инновационных разработок, и ребята с большим интересом ознакомились с его направлениями деятельности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе экскурсии учащиеся узнали о том, как «Исток» занимается разработкой и производством высокотехнологичной продукции, в том числе в области оптики, радиотехники и вычислительных систем. Им рассказали о различных проектах, в которых участвует компания, о ее вкладе в науку и технологии, а также о важности инжиниринга и исследований для развития общества. Ребята задавали вопросы и проявляли интерес к представленным образцам и разработкам, что свидетельствовало о желании молодежи разобраться в тонкостях профессий, связанных с наукой и технологиями.

Ребята также узнали о возможностях трудоустройства на НПК «Исток», которое активно ищет молодых и перспективных специалистов, готовых внести вклад в развитие родного города. После окончания вузов «Исток» готов принять талантливых выпускников на работу. Это предложение заставило ребят задуматься о своем будущем и о том, как они могли бы применить свои знания и навыки на предприятии.

Экскурсия прошла в позитивной и дружелюбной атмосфере, и старшеклассники покинули стены научно-производственного комплекса, полные энтузиазма и новых идей по поводу своего будущего.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.