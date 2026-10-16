Учащиеся гимназии № 2 Красногорска встретились с помощником прокурора города

В гимназии № 2 подмосковного Красногорска состоялась встреча, в которой приняли участие ученики восьмых классов и помощник прокурора Катерина Кузнецова. Главной темой разговора стало дистанционное мошенничество — школьники вместе с представителем надзорного ведомства выясняли, как вовремя распознать обман и как действовать в ситуации, когда на телефон поступил подозрительный код, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Сотрудница прокуратуры на конкретных случаях из судебной практики показала, как действуют злоумышленники, и пояснила, какие меры ответственности предусмотрены за такие преступления.

Подобные мероприятия в Красногорске проводятся на постоянной основе. Прокуратура регулярно встречается как со школьниками, так и с трудовыми коллективами, чтобы граждане понимали, каким образом можно уберечь свои денежные средства и персональные данные.