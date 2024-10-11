Учащиеся гимназии 2 города Фрязино посетили с экскурсией ооботостанцию на ВДНХ

Учащиеся Фрязина накануне посетили с экскурсией роботостанцию на ВДНХ. Роботостанция — это уникальная и самая масштабная интерактивная выставка достижений робототехники в России, которая не просто впечатляет, но также стирает грань между технологичным настоящим и фантастическим будущим, предоставляя зрителям возможность погрузиться в мир инноваций. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На этой удивительной выставке ребята смогли не только задать интересные и порой провокационные вопросы роботу-предсказателю, но также увидеть первую в мире роборуку, погладить дружелюбного робота-собаку и познакомиться с множеством других увлекательных экспонатов. Экспонаты в музее роботов «Робостанция» с удовольствием показали нам сценку из известного фильма, рассказали анекдот, который вызвал улыбки, и пообщались на различные, даже самые острые и актуальные темы, что привнесло в атмосферу выставки динамичность и интерактивность.

Искреннюю благодарность выражают классным руководителям: Антонову Е. В., Никольской М. В., Григорьевой М. И., Трошину И. М. за их креативный и новый подход к развитию учеников гимназии, который вдохновляет и способствует интересному обучению и самовыражению молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.