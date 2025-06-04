Учащиеся Балашихи приняли участие в мастер-классе по поклейке обоев

Обучающиеся МБОУ «Лицей» из Балашихи посетили одно из ведущих предприятий по производству обоев ООО «КОФ Палитра». Для ребят провели экскурсию, где рассказали про историю компании и особенности производственного процесса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Гостям показали, как создаются разные виды обоев и дизайна для них. Ученики смогли изучить каждый шаг создания продукции, начиная с подготовки сырья и заканчивая печатью рисунков и упаковки готовых рулонов.

Обучающихся особо заинтересовал процесс работы современных автоматизированных линий, которые обеспечивают высокую точность и качество печати, а также необходимую скорость создания продукции.

Ребят ждал мастер-класс по поклейке обоев, организованного руководством предприятия. Участники экскурсии смогли получить ценные знания о том, как клеить обои правильно, а также попробовать сделать это самостоятельно.

«Мы хотим, чтобы ребята увидели, что интересная работа есть не только в офисах, но и на производстве. Надеемся, что этот опыт поможет им в выборе будущей профессии и, возможно, кто-то из них в будущем вернется к нам в качестве молодого специалиста», — отметили представители ООО «КОФ Палитра».

Посещение предприятие школьниками прошло в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор». Он направлен на помощь молодежи округа в определении будущей профессии и формирование кадрового резерва предприятий Балашихи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.