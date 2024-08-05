Убийце Япончика пересмотрели приговор, но его не выдает Абхазия

Мосгорсуд заочно приговорил Астамура Бутбу, обвиняемого в убийстве криминального авторитета Вячеслава «Япончика» Иванькова, к 19 годам колонии, сообщает корреспондент газеты «Известия» из зала суда 5 августа. Киллер находится в международном розыске и скрывается в Абхазии, однако Сухум отказывается его выдавать.

Срок исполнения наказания начнет исчисляться с момента фактической поимки Бутбы. Московский городской суд признал фигуранта виновным по статьям об убийстве, совершенном по предварительному сговору, и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношению оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов.

В конце сентября 2023 года Бутбу уже приговаривали к 19 годам колонии заочно, однако сегодня приговор был пересмотрен.

По данным следствия и суда, 28 июля 2009 года Бутба выстрелил в Япончика из снайперской винтовки Драгунова (СВД), когда сидел в кузове «Газели». Второй киллер — Нугзара Папава был на месте убийства в угнанной машине отечественного производства. Следователи полагают, что Папава из «двенадцатой» прикрывал отход Бутбы и был готов расстреливать погнавшихся за ним из автомата Калашникова.

Криминальный авторитет Иваньков в результате покушения был ранен и умер в больнице в октябре 2009 года.