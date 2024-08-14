Убийца зампредседателя движения «Зов народа» Еговцева отправится на СВО

По данным следствия, Матвеев с 2023 года преследовал жену Еговцева Екатерину, с которой был с детства знаком. Из-за этого семье даже пришлось переехать. Однако мужчина продолжил преследование и даже выдвигал угрозы. Жалобы на его действия в полиции игнорировали.

7 июня Матвеев убил Еговцева в подъезде жилого дома в Лобне. Он нанес ему несколько ударов ножом. Мужчину арестовали до 7 августа. Он свою вину отрицал. Кроме того, его направили на психиатрическую экспертизу, заключение которой еще не готово.

Теперь следствию придется приостановить дело, так как подозреваемый отправляется на СВО. Вдова Еговцева опасается за свою жизнь и жизнь ребенка. Она считает, что как только Матвеев вернется с фронта, он снова начнет ее преследовать.

Отмечается, что решение об отправке Матвеева на фронт уже принято. Он подписал контракт. Точные сроки того, когда именно мужчина уедет на СВО, не названы.