Убийца юмориста Геворкяна на фестивале КВН в Сочи арестован до 23 мая

Убийцу юмориста Амирана Геворкяна на фестивале КВН в Сочи арестовали до 23 мая. Сам Артур Расулов частично признал вину, сообщает SHOT.

Заседание провели в Хостинском районном суде. Адвокат Расулова настаивал на домашнем аресте. По словам защитника, его клиент сам сдался полиции.

Расулов добавил, что не имел злого умысла убивать шоумена, однако факт драки он не отрицал.

Оба участника драки — КВНщики. Геворкян и Расулов сидели за одним столом в баре «Лайнер», выпивали, но в какой-то момент их общение переросло в конфликт, началась драка.

Друзья Расулова утверждают, что Геворкян оскорбил мать мужчины. Юморист и вовсе вел себя вызывающе в день трагедии.