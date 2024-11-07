сегодня в 14:48

УАЗ и «ГАЗ Соболь» передали из Солнечногорска для бойцов СВО

Две машины для выполнения боевых задач повезли из Солнечногорска в направлении Курской и Белгородской областей. Члены Солнечногорского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» — командир штурмовой роты Николай и начальник военно-полевого госпиталя Глеб — доставляют транспортные средства до места назначения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Автомобили нагрузили также необходимыми для военнослужащих вещами: средствами связи, рациями, антеннами, аккумуляторами, дизельным отопителем, окопными свечами, продуктами питания, водой, предметами гигиены и теплой одеждой.

«Ребята освобождают территорию Курской области. На прошлой неделе отправили для них Ниву, сейчас — УАЗик. Автомобиль послужит в выполнении боевых задач. В Белгород везем «ГАЗель» для эвакуации раненых», — рассказал руководитель Солнечногорского отделения «Боевого братства» Андрей Воробьев.

Фонд помощи «Забота» передал от депутата Госдумы РФ Сергея Колунова 60 комплектов термобелья и подарки от детей ручной работы.

«Мы передаем этих медвежат, чтобы наши ребята вспомнили о доме и согрелись теплом детских рук. И также мы передаем пожелания для солдат, чтобы они порадовались и скорее возвращались домой с победой», — поделилась руководитель центра помощи «Забота» Любовь Кузякина.

Содействие в сборе гуманитарного груза оказали также завод «ЛЕПСЕ», местные предприниматели, детский сад «Ступени», волонтеры и неравнодушные жители.

По вопросам заключения контракта с Минобороны можно обратиться в военкомат Солнечногорска по телефону: 8 (925) 799-84-81, 8 (985) 813-62-35, областной центр отбора на контрактную службу и на сайт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.