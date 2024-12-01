У звезды сериала «Каменская» Владимира Симонова нашли гипертоническую болезнь

У 64-летнего актера Владимира Симонова, который снимался в сериалах «Граница. Таежный роман» и «Каменская», врачи выявили гипертоническую болезнь, сообщает SHOT .

При обращении к медикам артист пожаловался на кашель. При проведении обследования у него была диагностирована гипертония с поражением сердца. У Симонова нарушена работа сердечно-сосудистой системы из-за высокого давления и суженных сосудов.

Данное заболевание опасно, так как при нем высок риск инсульта или внезапной остановки сердца.

Несмотря на поставленный диагноз, актер занимается творческой деятельностью. Так, 21 декабря выйдет на сцену в спектакле «Ветер шумит в тополях».

Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года. Он народный артист России. Зрителям актер больше всего известен по ролям в сериалах «Граница. Таежный роман», «Остановка по требованию», «Каменская», «Дети Арбата», «Достоевский» и «Перевал Дятлова». Кроме того, он играл на сценах МХАТ им. Горького, Et Cetera Театра драмы имени Станиславского, Театра-студии «Домино» и других. Сейчас служит в Театре им. Е. Вахтангова.