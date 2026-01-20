У жительницы Ставрополья начали гнить брови после бьюти-процедуры

Жительница Железноводска в Ставропольском крае рассказала, что у нее начали гнить брови после бьюти-процедуры BrowFlash, сообщает «СтарХит» .

Любовь стала героиней очередного выпуска телепроекта «Что я наделала» на канале «Пятница!». Женщина поделилась своей историей о своем неудачном походе к косметологу.

Женщина решилась на процедуру BrowFlash, в рамках которой в кожу вводятся искусственные волоски. Любовь не ожидала, что эта процедура может нести в себе риски. Весь сеанс занял 3 часа и сопровождался интенсивной болью.

«Я понимала, что это серьезное вмешательство, и уже в процессе у меня появились сомнения. В том числе из-за того, что никакой стерильности не было. Мне объяснили, что инструменты просто обрабатываются хлором», — рассказала Любовь.

По ее словам, не прошло и месяца, как брови начали гнить. Причем это происходило очень быстро. Позднее вокруг каждого волоска появились огромные отверстия, похожие на кратеры. Было ощущение, что под кожей бегают тараканы.

При этом бьюти-специалисты обвинили Любовь в осложнениях. Процедуру позиционируют как простую и доступную, не требующую профессионального медицинского образования. Однако мастера проводят имплантацию под кожу и применяют обезболивающие средства.

