С начала 2024 года российские войска активно продвигаются на донецком направлении, в итоге у Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не осталось профессиональных бойцов, и удерживать фронт в Донецкой Народной Республике просто некому, пишет РБК со ссылкой на The New York Times (NYT).

Иностранные журналисты провели опрос среди военных и военных экспертов Украины и выяснили, что у ВСУ уже некем защищать фронт на Донбассе. Российские бойцы уже прошли линии обороны, которые на этом направлении подготавливались последние 10 лет.

ВС РФ развивают наступление, а ряды ВСУ истощены и растянуты на многокилометровой линии фронта. Продвижение России на Донбассе поможет создать безопасную среду для флангов перед наступлением на Покровск с целью освободить его от присутствия киевского режима.

Командование Украины на фронт Донбасса в последнее время направляет представителей территориальной обороны своей страны, а профессиональных военных перебрасывает в Курскую область.

Ранее о том, что украинский фронт на донецком направлении «посыпался», заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. По его словам, Украине не хватает живой силы и боеприпасов.