Фронт посыпался: украинский генерал оценил обстановку в зоне столкновения

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Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко считает, что донбасский фронт начал рушиться из-за серьезного натиска ВС РФ, усталости бойцов ВСУ, а также нехватки резервов, сообщает Lenta.ru .

«Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался», — уточнил военачальник в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе.

По словам военного, такая ситуация также сложилась из-за нехватки боеприпасов и оружия, «разбалансирования управления» армией.

Ранее ВС РФ освободили село Новосадовое в ДНР. Военные показали активные и решительные действия.