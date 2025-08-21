У трети российских школьников нет собственного рабочего стола дома

Согласно недавнему исследованию Skysmart, только 36% школьников имеют возможность заниматься домашними заданиями в собственной комнате за персональным столом, где их никто не потревожит, пишет Газета.ru .

Для 27% детей решением стал выделенный учебный стол в общей комнате. Хотя это и не идеальный вариант, но он все равно позволяет сконцентрироваться на учебе даже в отсутствие отдельного помещения.

Примерно каждый третий школьник вынужден учиться без специально оборудованного рабочего места. Около 24% детей вынуждены выполнять домашние задания за общим столом, который используется для приема пищи, игр и работы взрослых.

Отсутствие постоянного рабочего места наблюдается у 5% детей, которые занимаются в различных местах квартиры: на диване, кухне или за родительским столом. При этом 8% родителей указали, что их дети полностью справляются с уроками в школе, это исключает необходимость в специально оборудованном месте дома.

Академический директор Skysmart Анастасия Екушевская подчеркивает, что организация рабочего пространства имеет такое же значение для учебного процесса, как качественная программа обучения и профессиональные педагоги. По ее словам, постоянное и удобное место для занятий формирует у ребенка позитивное отношение к обучению и правильные привычки, даже если нет возможности выделить отдельную комнату для учебы.

