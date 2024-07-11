У травников Подмосковья начался период сбора иван-чая

Июнь–июль лучшее время для сбора и заготовки иван-чая. В этот промежуток времени растение зацветает и накапливает в своих листьях наибольшее количество питательных и полезных веществ, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Иван-чай, или кипрей издревле считался целебным растением, которое использовали в древней Руси за долго до появления всеми известного чая и кофе, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Травяной напиток готовят преимущественно из листьев растения. Сбор иван-чая обычно выпадает на июнь–июль, когда растение находится в стадии цветения».

Для сбора иван-чая необходимо выбирать только молодые листья, избегая старых и поврежденных частей растения. Собирать листья рекомендовано в сухую погоду, предпочтительно утром или вечером, чтобы избежать потери аромата и полезных свойств. Сушка происходит в хорошо проветриваемом сухом месте в тени.

Иван-чай обладает приятным ароматом и вкусом, а также имеет множество полезных свойств для здоровья. Он известен своими успокаивающими свойствами. Он помогает снизить тревогу, улучшить настроение и снять нервное напряжение, имеет легкое слабительное действие, а также способствует улучшению обмена веществ и может помочь в борьбе с излишним весом. В своем составе он содержит антиоксиданты, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и предотвратить повреждение клеток, также обладает противовоспалительными свойствами, которые могут быть полезны при различных воспалительных процессах в организме. Иван-чай содержит витамин С, который является одним из ключевых витаминов для поддержания иммунитета.

«Иван-чай является общераспространенным растением и срывать в небольших количествах с одного биотопа его можно, однако необходимо сохранять нижние листья для того, чтобы растение поддерживало свою жизнедеятельность. Перед сбором трав и их заготовкой мы рекомендуем жителям заглянуть в Красную Книгу и справочник-определитель, для того чтобы ненароком не сорвать редкое растение», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.