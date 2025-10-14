У программы «Пушкинская карта» появится новый оператор

Министерство культуры и туризма Московской области сообщает, что в связи с переходом с 1 января 2026 года выпуска «Пушкинской карты» к новому оператору необходимо до 28 декабря текущего года подать заявление на перевыпуск карты. Новым оператором «Пушкинской карты» станет ПАО Банк ВТБ, сообщает пресс-служба Минкультуры региона.

Заявление на перевыпуск «Пушкинской карты» можно подать тремя способами:

Те, кто не успеют подать заявление на перевыпуск «Пушкинской карты» до 28 декабря, смогут сделать это с 1 января 2026 года онлайн через «Госуслуги Культура» или в приложении «ВТБ Онлайн» (для клиентов банка), а с 12 января — лично в офисах ВТБ.

Действующая карта будет работать до 15:00 31 декабря текущего года.

Выдача «Пушкинских карт» от Банка ВТБ (ПАО) на физическом носителе начнется с 12 января 2026 года.

Программа «Пушкинская карта» доступна школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет, номиналом 5000 рублей. В течении года карта позволяет бесплатно ходить в музеи, на экскурсии и выставки, а также в кинотеатр на российские фильмы.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.