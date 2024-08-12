У пары кустарниковых собак в Московском зоопарке родился детеныш

В Московском зоопарке появился на свет щенок кустарниковой собаки, новорожденного назвали Бубльгум. Он стал 29-м детенышем у самки Фреи и самца Вицли-Пуцли, которые живут в зоосаду с 2017 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Вицли-Пуцли и Фрея оказались замечательными родителями. Мама не отходила от своих детей, кормила их и вылизывала. Папа приносил ей еду, а когда малыши стали переходить на взрослую пищу, начал кормить и их. С 2019 года пара регулярно приносит потомство. Всего у Фреи родилось 29 щенков. Некоторых из них передали в другие зоопарки. Сейчас в стае живут родители и 21 их детеныш», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Детеныш кустарниковой собаки в настоящее время питается материнским молоком и постепенно начинает выходить в вольер. Эта порода животных является высокосоциальной. Собаки образуют постоянные пары, которые регулярно приносят потомство.

Подрастающие щенки не размножаются, пока живут в родительской семье. Это связано с тем, что потомство может приносить только одна доминантная самка. Сейчас это Фрея.

В начале этого лета в Московском зоопарке у кошачьих лемуров родились два детеныша. Этот случай — редкий, так как обычно самки приносят только по одному котенку.