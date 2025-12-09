«У нас их много»: Володин поздравил Героев Отечества с праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем героев Отечества в своем Telegram-канале, отметив, что таких людей в нашей стране на сегодняшний день много.
По мнению Володина, опыт и высокий уровень подготовки этих людей играют важную роль в реализации целей и задач, стоящих перед страной.
«Давайте мы поздравим всех Героев Отечества! У нас их много. И в первую очередь это те, кто сегодня участвует в специальной военной операции (СВО), кто в окопах, блиндажах атакует неприятеля, освобождая от неонацистов наших братьев украинцев, кто ценой своей жизни делает все для того, чтобы наши страны жили мирно, в безопасности», — сказал Володин.
9 декабря в России отмечается День героев Отечества. Этот праздник был официально учрежден в феврале 2007 года путем внесения изменений в законодательство, регулирующее дни воинской славы и памятные даты.
Выбор даты связан с учреждением высшей военной награды Российской империи — ордена Святого Георгия, учрежденного в 1769 году во времена правления императрицы Екатерины Великой. Орденом награждались офицеры и генералы за проявленные в военных действиях храбрость, мужество и героизм.
