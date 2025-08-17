У Ильи Варламова* могут изъять квартиру в Москве после приговора суда

После вынесения приговора по делу о распространении недостоверной информации о российских Вооруженных силах, блогер Илья Варламов* может лишиться своей квартиры в Москве. Речь идет о 2-комнатной квартире площадью 64 кв. м, расположенной в районе Северное Тушино, ее оценивают примерно в 11 млн рублей, сообщает Mash .

Эксперты предполагают, что имущество блогера, вероятно, уже находится под арестом после решения суда о назначении 8-летнего срока заключения. По их мнению, конфискация жилплощади представляется наиболее вероятным исходом. При этом денежный штраф может быть взыскан только через процедуру исполнительного производства.

Уголовное преследование в отношении блогера началось в 2025 году за несоблюдение требований законодательства об иностранных агентах. Обвинение основывается на видеоматериале от ноября прошлого года, содержащем комментарии о ситуации в украинских городах.

Ранее сообщалось, что Варламова* заочно осудили на 8 лет и назначили штраф в размере 99,5 млн рублей за распространение фейков о российской армии.

*Включен Минюстом РФ в перечень иноагентов.