У депутатов Госдумы начнут отбирать загранпаспорта

Госдума введет порядок ограничения выезда из России депутатов, осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях, сообщает газета « Ведомости ».

Проект был внесен в нижнюю палату парламента 18 октября. Его разработала думская комиссия по регламенту. Проект включен в программу работы заседания Госдумы 22 октября.

Документ подразумевает создание перечня депутатов, ознакомленных с секретными сведениями. Заключение об осведомленности будет предоставлять спикеру аппарат Госдумы.

Председатель нижней палаты парламента должен будет их рассмотреть, а затем принять решение о возможном ограничении права на выезд из России на конкретный срок. Депутата уведомят об этом в течение трех рабочих дней.

В течение пяти рабочих дней ему необходимо будет передать в аппарат свой загранпаспорт. Документ будет храниться там до истечения назначенного срока. Если загранпаспорт не передадут в аппарат, то документ будет считаться недействительным еще через пять дней.

Председатель Госдумы может разрешить краткосрочный выезд за рубеж, а также отменить свое решение.

Ранее в Госдуму внесли проект об оформлении ДТП на портале «Госуслуги». Мера позволит увеличить число электронных извещений об авариях без вызова сотрудников ГИБДД.