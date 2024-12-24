У берегов Португалии лежат сотни затонувших кораблей с сокровищами

Португальский археолог Александр Монтейру обнаружил, что у берегов страны может находиться больше двух сотен затонувших кораблей с сокровищами на борту, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Observador.

Ученый проанализировал 8620 кораблекрушений, произошедших в водах Португалии с 1500 года. Он пришел к выводу, что на дне возле материковой части страны, а также рядом с Азорскими островами и Мадейрой могут лежать более 250 кораблей с сокровищами.

По его данным, около 7 тыс. кораблей находится у берегов материка. Еще 1 тыс. судов пропала у Азорских островов, а 120 затонуло около Мадейры.

Монтейру рассказал, что нашел останки флагманского корабля Nossa Senhora da Luz. Судно затонуло в 1615 году у острова Фаял на Азорах. Также, по его словам, на дне возле полуострова Троя у материковой Португалии лежит корабль Nossa Senhora do Rosário. Он затонул в 1859 году с 22 тоннами золота и серебра на борту.

Ранее крушение судна РФ произошло в международных водах между Испанией и Алжиром. Причиной инцидента вполне мог стать перегруз.