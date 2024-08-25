У арестованного во Франции Дурова есть действующий паспорт России

СМИ сообщили, что у арестованного во Франции Дурова есть паспорт РФ, пишет РЕН ТВ , сопровождая заметку скрин-шотом с документом предпринимателя.

До этой новости сообщалось, что у Дурова уже давно нет российского гражданства, но есть паспорт Франции, а также ОАЭ, Сент-Китс и Невис на Карибах.

Посольство России во Франции отреагировало на арест Дурова одним из первых. Гражданину РФ стараются помочь, но французская сторона плохо идет на контакт.

Ранее в Сети появилась информация, что Дурова, которому во Франции может грозить минимум 20-летний тюремный срок, могут отпустить уже через два дня.