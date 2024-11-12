У американок началась паника после избрания Трампа президентом

Жительницы Соединенных Штатов начали массово приобретать средства для прерывания беременности из-за победы Дональда Трампа в выборах президента. По их мнению, такие препараты вскоре исчезнут с полок аптек, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Washington Post.

Американки боятся, что покупать средства для прерывания беременности в США запретят после инаугурации Трампа. Вопрос о праве женщин на аборт считался одним из ключевых тем в избирательных компаниях обоих кандидатов.

В так называемом «проекте 2025», который приписывают Трампу, говорится о том, что американкам ограничат возможность прерывать беременность.

Ранее сообщалось, что политика избранного президента Соединенных Штатов по укреплению доллара потрясет весь мир. Она может усилить позиции национальной валюты США.