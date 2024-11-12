Economist: политика Трампа по укреплению доллара потрясет весь мир

Экономическая политика, которую будет вести избранный американский президент Дональд Трамп, может усилить позиции доллара. Однако это приведет к серьезным потрясениям для других стран мира, сообщает « Прайм » со ссылкой на материал The Economist.

Неизвестно, что именно из обещанного во время предвыборной компании сможет воплотить в жизнь Трамп. Однако рост индекса крупных американских компаний после выборов говорит о том, чего хотят инвесторы.

Увеличение дефицита и инфляция приведут к тому, что Федеральная резервная система Соединенных Штатов будет поддерживать большие процентные ставки. Это негативно повлияет на экономику мира. Инвесторам придется вкладывать деньги в доллары и американские облигации, поскольку эти активы будут самыми безопасными в мире.

Ранее сообщалось, что Трамп «бросит Украину под автобус» после 20 января. Киев и союзники в ЕС опасаются, что будущий президент может пойти на уступки президента России Владимира Путина.