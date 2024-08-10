Тысячи мастер-классов пройдут в «Музеоне» на «Территории будущего. Москва 2030»

В парке искусств «Музеон» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» разместилось множество масштабных интерактивных локаций, до 8 августа там пройдут тысячи различных мастер-классов, сообщает пресс-служба АНО «Комплексное развитие района „Мой район“».

В парке открыта мотомастерская, где наставники могут научить чинить байки, менять шины, устранять проколы в поездках, кастомизировать, разбираться в моделях и т. д. Обучиться все желающие могут на подиуме «Инженерное дело». Занятия начинаются каждый час в четверг–воскресенье.

Специалисты расскажут про основы строительства мостов, домов и иных объектов. Занятия проводятся на примере уникального экоконструктора, который был разработан и выпущен в Москве. Участники смогут познакомиться с основами инженерного дела.

Есть там и площадка «Времена и эпохи». На ней показана особенность современной Москвы: сочетание истории и технологий, прошлого и будущего. Для гостей подготовили лекции об истории письменности, мастер-классы по каллиграфии, корабельного, аптекарского, типографского дела, покажут, как создавали изразцы.

Фото - © Пресс-служба АНО «Комплексное развитие района "Мой район"» Фото - © Пресс-служба АНО «Комплексное развитие района "Мой район"» Фото - © Пресс-служба АНО «Комплексное развитие района "Мой район"»

На площадке «Археология» проведут мастер-классы, лекции, настольные игры и викторины по истории, палеонтологии, реставрации и смежным с ними направлениям. В песочнице для детей спрятаны «артефакты» прошлого, которые они смогут раскопать.

В рамках тематического подиума «Живопись и реставрация» мастера проведут уроки по реставрации мебели, живописных полотен, керамических предметов. Гости и сами могут создать разные работы с помощью пастели, акварели и других материалов.

Занятия по скульптурной лепке в «Музеоне» помогут участникам развить мелкую моторику, разобраться в архитектурных формах на примере известных объектов. Еще там можно узнать, как использовать скульптурный пластилин, прорабатывать детали.