Тысячи компьютеров в России могут быть заражены криптомайнером XMRig

Мошенники распространяют криптомайнер XMRig под видом игр-симуляторов, которые россияне скачивают в интернете. Им могут быть заражены тысячи компьютеров пользователей из РФ, сообщает Baza .

Мошенническую схему обнаружила команда Kaspersky GReAT. Она выяснила, что хакеры с 31 декабря 2024 года размещают на торрент-трекерах бесплатные версии игр, в которых встроен вирус.

С помощью него на устройства вместе с игрой устанавливается криптомайнер XMRig. Он работает без ведома пользователя. Зараженная техника используется для получения мошенниками криптовалюты. Из-за этого у многих людей начинает перегреваться и тормозить компьютер. Кроме того, майнер потребляет много электроэнергии.

Эксперты обнаружили, что вирус был встроен в такие игры, как Dyson Sphere Program, Garry’s Mod, Universe Sandbox, BeamNG. drive, Plutocracy. Кроме того, вредоносное ПО может содержать другие угрозы. Специалисты посоветовали пользоваться антивирусами и скачивать игры только на официальных сайтах.

Зараженные компьютеры нашли в России, Казахстане, Белоруссии, Германии и Бразилии. С криптомайнером столкнулись уже более тысячи пользователей.

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