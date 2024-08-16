Тыквы и кабачки: какие овощи лучше всего хранить дома

Россиянам рассказали, как сохранить полезные свойства овощей на весь год

В августе и сентябре владельцы садовых участков собирают последний урожай и задумываются о хранении овощей на зиму. Как это сделать лучше всего, газете «Вечерняя Москва» рассказал агроном Михаил Воробьев.

Самый оптимальный способ – это поместить плоды в помещение с низкой положительной температурой: холодильник или подвал. Отлично сохраняются тыквы и кабачки.

«Нужно дождаться их полного созревания, когда их кожура будет трудно царапаться ногтем. В этом случае они могут храниться в обычных комнатных условиях практически до следующего лета», - уточнил Воробьев.

Также неплохо сохраняются яблоки зимних сортов, их оставляют в холодильнике при температуре от 3 до 5 градусов тепла. Морковь кладут в ящик и присыпают песком.

Еще один способ сохранения плодов – это заморозка. Его можно применить, например, к кабачкам или грибам. Последние сначала отваривают и только потом отправляют в морозилку.