Тыквы и баклажаны: ветераны Богородска поделились осенним урожаем с нуждающимся

сегодня в 18:00

В Богородске прошел традиционный конкурс «Золотая осень», организованный местным советом ветеранов. На мероприятии была представлена разнообразная сельскохозяйственная продукция: оранжевые тыквы, глянцевые баклажаны с фиолетовыми оттенками, помидоры различных сортов и цветов, а также свежие огурцы. Участники конкурса в дальнейшем поделились урожаем с нуждающимися земляками, сообщает pravda-nn.ru .

По словам организаторов, особое внимание привлекли цветочные композиции. Посетители могли полюбоваться букетами из гладиолусов, астр, хризантем и роз самых разных оттенков.

Собранный урожай ветераны планируют распределить среди малообеспеченных жителей города, продолжая традицию социальной поддержки земляков.

Более десятилетия в Богородском округе проводится осенний фестиваль урожая, об этом рассказала председатель местного совета ветеранов Вера Мамыкина. По ее словам, мероприятие выходит далеко за рамки обычной выставки садово-огороднической продукции. Участники готовят творческие презентации, исполняют музыкальные номера, декламируют стихи и создают тематические костюмы.