«Ты на фото?»: мошенники придумали новый вид развода

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Мошенники начали использовать новый способ обмана россиян при помощи сообщения с вопросом «Это ты на фото?», к которому прикреплена вирусная программа, пишет РИА Новости .

Полученный через Telegram файл любопытные пользователи открывают и тем самым устанавливают файл. Через него мошенники получают доступ к банковским данным, сообщила агентству эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Она обратила внимание, что прикрепленный файл имеет расширение АРК, которого не может быть у цифровых изображений.

Ранее Банк России распространил ролик с котом из мемов, который предупреждает о мошенниках.