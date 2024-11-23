«Ты на фото?»: мошенники придумали новый вид развода
Мошенники стали использовать фальшивые фотографии для преступлений
Мошенники начали использовать новый способ обмана россиян при помощи сообщения с вопросом «Это ты на фото?», к которому прикреплена вирусная программа, пишет РИА Новости.
Полученный через Telegram файл любопытные пользователи открывают и тем самым устанавливают файл. Через него мошенники получают доступ к банковским данным, сообщила агентству эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.
Она обратила внимание, что прикрепленный файл имеет расширение АРК, которого не может быть у цифровых изображений.
Ранее Банк России распространил ролик с котом из мемов, который предупреждает о мошенниках.