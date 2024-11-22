«Скажи мне код из смс»: в Банке России удивили мемным котом

Банк России опубликовал в своем Telegram-канале ролик-предупреждение, где человекоподобный кот из мема «Бу! Испугался?» использует словосочетания злоумышленников при телефонном мошенничестве.

«Бу! Испугался? Не бойся, я друг, я тебя не обижу, иди сюда, сядь рядом со мной, посмотри мне в глаза, скажи мне код из СМС. Давай переведём деньги на специальный безопасный счёт. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так?» — говорит анимированный кот в шарфе.

Ролик заканчивается предупреждением: «Больше не можешь говорить с ними? Клади трубку без разговоров!».

Публикация собрала более 200 комментариев, где большинство подписчиков канала хвалят Банк России за необычный ход, но есть и те, кто отозвался негативно о попытке говорить с аудиторией на одном языке.

В оригинальном, популярном в Рунете ролике, кот просит его не бояться и поиграть с ним «в гляделки».