Творческие коллективы Серпухова стали лауреатами конкурса «Радуга талантов-2024»

XIII Московский областной конкурс «Радуга талантов-2024» прошел в Наро-Фоминске при поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья. В этом году в конкурсе приняли участие 145 коллективов и исполнителей из 22 городских округов Московской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Серпухов представили творческие коллективы Дворца культуры «Россия»: Образцовый коллектив студия эстрадного танца «Вертикаль», студия эстрадного танца «Клевер» (руководитель Юлия Беляева) и Образцовый коллектив студия эстрадного вокала «Лира» (руководитель Виктория Щербакова).

Студия эстрадного танца «Клевер» была удостоена званий Лауреата I степени в номинации современный танец, 10-12 лет и Лауреата III степени в номинации современный танец, 7-9 лет.

Образцовый коллектив студия эстрадного танца «Вертикаль» завоевала звания Лауреата II степени в номинации современный танец, 7-9 лет и Лауреата III степени в номинации современный танец, 10-12 лет.

Вокальная группа «Поколение NEXT» Образцового коллектива студии эстрадного вокала «Лира» в номинации современный вокал, 13-15 лет по решению жюри стала Лауреатом I степени.

Солисты студии также были удостоены высоких наград:

Софья Казарина — Лауреат I степени;

Арина Смикалюк — Лауреат II степени;

Виктория Давлетшина — Лауреат II степени;

Кристина Крюкова — Лауреат II степени;

Мария Острова — Лауреат III степени;

Виктория Авдеева — Лауреат III степени.

В День народного единства 4 ноября состоялся большой гала-концерт Московского областного конкурс современного искусства «Радуга талантов», где гости конкурса смогли увидеть лучшие номера, среди которых были представлены: «Ой да на заре» (ОКСЭВ «Лира»), «Заплетись косичка» (ССТ «Клевер») и «История в магазине» (ОКСЭТ «Вертикаль»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.