«Творческая зима» пройдет 7 декабря в Одинцове

В Одинцове 7 декабря в парке им. Л. Лазутиной пройдет уникальное событие — «Творческая зима». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Любителей творчества приглашаем на увлекательный мастер-класс «Внутренний ресурс», который проведет опытный психолог. Этот мастер-класс — путешествие в мир своего внутреннего «Я», где с помощью красок, бумаги и пластилина вы сможете выразить свои эмоции, раскрыть скрытые таланты и создать уникальные произведения искусства. Это прекрасная возможность снять стресс, расслабиться и открыть новые грани своего творческого потенциала.

Для юных изобретателей и тех, кто увлечен технологиями, организаторы подготовили уникальное занятие по робототехнике. Робототехника научит создавать и управлять собственными роботами, расширяя свои технические навыки.

Для тех, кто ценит тепло и уют — пройдет вечер живой музыки от бардов Гитарник «Веры». Теплая атмосфера, проникновенные мелодии и душевные песни создадут ощущение уюта и позволят насладиться прекрасным зимним вечером. Это отличная возможность расслабиться после насыщенного дня, пообщаться с друзьями и подарить себе незабываемые впечатления.

«Творческая зима в Одинцовском парке» — это событие для всей семьи, которое подарит вам яркие эмоции, новые знания и незабываемые воспоминания. Приходите в гости 7 декабря и сделайте свою зиму по-настоящему творческой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.