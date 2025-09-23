«Твое» распродает остатки товаров Zara, Massimo Dutti, Bershka и Stradivarius

Товары испанской компаний Inditex, которая покинула российский рынок, снова доступны для покупки в ряде торговых центров страны. Однако речь идет не о возвращении брендов, а о распродаже уже произведенной продукции, сообщает ТАСС со ссылкой на консультантов в сфере коммерческой недвижимости.

«Речь идет не о возвращении бренда, и тем более не о запуске новых коллекций по параллельному импорту. Компания „Твое“ приобрела товарные остатки Inditex и приняла решение реализовать их через часть своих магазинов», — заявила партнер NF Group Марина Малахатько.

Она подчеркнула, что речь идет не о новых поставках, а о распродаже уже произведенной продукции. В связи с этим некорректно говорить о возвращении брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti или Pull&Bear в Россию. Для рынка это скорее единичный случай, а не долгосрочный тренд.

Как предположила вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева, сеть «Твое» хочет раскачать трафик в некоторых магазинах, возможно в дальнейшем переделав их в дискаунтеры по примеру «Фамилии». Здесь совершенно нет никакой связи с возвратом брендов Inditex. Эти стоки доступны практически для любого ретейлера.

Ранее стало известно, что российская сеть магазинов «Твое» запустила проект «Твое и Ко», позволяющий приобрести одежду брендов Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho, покинувших отечественный рынок. Товары известных брендов доступны в торговых центрах «Арена Плаза», MARi и «Калейдоскоп» в Москве, в петербургском ТЦ «Охта Молл», также магазинах Казани, Волгограда, Нижнего Новгорода, Тольятти и Краснодара.